В Ростове неизвестные повредили скульптуру «Рак» на набережной

В Ростове неизвестные повредили скульптуру «Рак» на набережной. Об этом горожане сообщили 23 ноября в соцсетях.

Вандалы оторвали у фигуры глаз. Теперь оттуда торчит согнутая арматура. Вдобавок у «Рака» испортили панцирь. Сейчас вместо выпуклых декоративных элементов зияют дыры. А металлический стержень одного из кончиков усов оказался отогнут в сторону.

Жители предполагают, что детали украли с целью сдачи на металл. Ведь скульптура сделана из бронзы. Ростовчане переживают, что памятник в скором времени окончательно разрушится.

«Рак» был установлен на ростовской набережной в 2013 году. Это был подарок городу от ООО «Ростовский порт». Скульптура олицетворяла собой разнообразие природы Донского края. Раками всегда украшали праздничные столы и угощали гостей.
Фото: Дондей
