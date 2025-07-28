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За прошедшую неделю в Ростовской области произошло более 100 пожаров

За прошедшую неделю в Ростовской области произошло более 100 пожаров
За прошедшую неделю в Ростовской области произошло более 100 пожаров. Об этом сообщили в донском МЧС.

Так спасатели потушили 51 техногенный пожар и спасли семь человек. Аналогичное число происшествий произошло с природными возгораниями. Вдобавок зафиксировано еще три лесных пожара.

Также пожарные участвовали в ликвидации последствий 38 ДТП и спасли в них трех человек. Происшествия зафиксированы и на водных объектах. В двух инцидентах утонуло двое человек.

Фото: МЧС России
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