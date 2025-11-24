Новости
Пенсионер без вести пропал в Ростовской области

Пенсионер без вести пропал в Ростовской области. 75-летний Валерий Песочкин ушел из дома в неизвестном направлении 23 ноября.

Пенсионер проживает в городе Волгодонске. В тот день, когда мужчина не вернулся домой, близкие забили тревогу. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Валерий Песочкин худощавого телосложение, его рост - 165 сантиметров. Волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения был одет в черную куртку, черные брюки и обут в ботинки черного цвета.

Если вы видели мужчину на фото, просьба сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
