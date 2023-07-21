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Раненная бывшим мужем ростовчанка умерла в реанимации

Раненная бывшим мужем ростовчанка умерла в реанимации
В Ростове раненная бывшим мужем жительница умерла в реанимации. Об этом стало известно 21 июля.

ЧП случилось на улице Подвойского, 58/85. Днем мужчина пришел к своей экс-жене на работу, в салон красоты. Там у них завязался серьезный конфликт. В ходе ссоры он достал травматический пистолет и выстрелил девушке в голову и шею. После случившегося мужчина попытался покончить с собой.

Раненых экс-супругов доставили в БСМП. Через несколько часов женщина скончалась. Мужчина также находится в больнице.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время следователем совместно с криминалистом следственного управления проводится осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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