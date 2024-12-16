Пострадавшая от нападения девушка умерла в реанимации

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Девушка, ставшая жертвой нападения в Ростовской области, скончалась в реанимации. Неадекватный мужчина нанес ей более 20 ножевых ранений.По предварительным, в Аксае молодой мужчина поджидал свою жертву в подъезде, после чего накинулся на нее. Он атаковал её около двадцати раз ножом. Пострадавшую срочно доставили в медицинское учреждение, где она погибла во время операции.Однако на этом преступление не закончилось. На улице Орбитальной он также напал на школьника. Подросток попытался сопротивляться, но получил ранения. Его доставили в больницу.На данный момент злоумышленник находится в отделении полиции. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. С учетом того что девушку не удалось спасти, обвинение будет пересмотрено на более серьезное.Обвиняемый — 26-летний Владислав К. Сообщается, что он работал кальянщиком и имел значительные долги. Причины, побудившие его к таким жестоким преступлениям, остаются не выясненными.