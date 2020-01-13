Автовокзал в Таганроге оцепили из-за подозрительной сумки
В Таганроге Ростовской области оцепили автовокзал. Происшествие случилось утром 15 января.
Прохожие заметили подозрительную бесхозную сумку. Когда хозяин не объявился, они позвонили в полицию.
- Правоохранители провели комплекс проверочных мероприятий, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Опасных предметов не обнаружено.
Полицейские нашли в сумке лишь личные вещи. Вскоре нашёлся и их владелец, который забрал своё имущество.