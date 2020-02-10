Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Подземный переход в центре Ростова оцепили из-за подозрительного предмета

Подземный переход в центре Ростова оцепили из-за подозрительного предмета
Из-за угрозы взрыва в центре Ростова-на-Дону оцепили подземный переход. Инцидент произошёл 12 февраля на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Будённовского.

Прохожие заметили на земле подозрительный пакет. Они позвонили в полицию и сообщили о своей находке. Правоохранители оцепили территорию и попросили людей держаться подальше.

- В ходе проверки опасных предметов не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как оказалось, в пакете был лишь мусор.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.