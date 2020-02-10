Подземный переход в центре Ростова оцепили из-за подозрительного предмета



Из-за угрозы взрыва в центре Ростова-на-Дону оцепили подземный переход. Инцидент произошёл 12 февраля на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Будённовского.



Прохожие заметили на земле подозрительный пакет. Они позвонили в полицию и сообщили о своей находке. Правоохранители оцепили территорию и попросили людей держаться подальше.



- В ходе проверки опасных предметов не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Как оказалось, в пакете был лишь мусор.