Подземный переход в центре Ростова оцепили из-за подозрительного предмета
Из-за угрозы взрыва в центре Ростова-на-Дону оцепили подземный переход. Инцидент произошёл 12 февраля на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Будённовского.
Прохожие заметили на земле подозрительный пакет. Они позвонили в полицию и сообщили о своей находке. Правоохранители оцепили территорию и попросили людей держаться подальше.
- В ходе проверки опасных предметов не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Как оказалось, в пакете был лишь мусор.