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Жительница Ростова предложила запретить стоянку на пересечении переулка Братского и Большой Садовой

Жительница Ростова предложила запретить стоянку на пересечении переулка Братского и Большой Садовой
Запретить парковку на пересечении переулка Братского и улицы Большой Садовой предложила ростовчанка. Свою инициативу она опубликовала на городском сервисе.

По словам Дианы Сидоренко, оставленные в переулке Братском в створе улиц Садовой и Шаумяна автомобили создают помеху движению. В результате машины мешают проезду транспорта, двигающегося в направлении Западного микрорайона через Братский.
– Одна поставленная машина создает транспортный коллапс, - добавляет девушка. - Прошу установить дорожный знак «Стоянка запрещена» в переулке Братском в створе улиц Большой Садовой и Шаумяна.

Чтобы городские власти рассмотрели инициативу, она должна набрать 500 голосов «за».

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