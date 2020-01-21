Жительница Ростова предложила запретить стоянку на пересечении переулка Братского и Большой Садовой



Запретить парковку на пересечении переулка Братского и улицы Большой Садовой предложила ростовчанка. Свою инициативу она опубликовала на городском сервисе.



По словам Дианы Сидоренко, оставленные в переулке Братском в створе улиц Садовой и Шаумяна автомобили создают помеху движению. В результате машины мешают проезду транспорта, двигающегося в направлении Западного микрорайона через Братский.

– Одна поставленная машина создает транспортный коллапс, - добавляет девушка. - Прошу установить дорожный знак «Стоянка запрещена» в переулке Братском в створе улиц Большой Садовой и Шаумяна.



Чтобы городские власти рассмотрели инициативу, она должна набрать 500 голосов «за».