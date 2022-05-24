В центре Ростова-на-Дону перевернулось авто

Фото: rostov_roads

В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой перевернулся автомобиль. Происшествие случилось вечером 25 мая в районе дома № 154/157 на улице Большой Садовой.Водитель за рулем «Тойоты» опрокинул свою иномарку прямо напротив Ростовского музыкального театра. Машина получила сильные механические повреждения. Вокруг тут же столпились десятки прохожих.Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не известно. В отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области информация о случившемся еще не поступила.