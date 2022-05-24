В центре Ростова-на-Дону перевернулось авто
В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой перевернулся автомобиль. Происшествие случилось вечером 25 мая в районе дома № 154/157 на улице Большой Садовой.
Водитель за рулем «Тойоты» опрокинул свою иномарку прямо напротив Ростовского музыкального театра. Машина получила сильные механические повреждения. Вокруг тут же столпились десятки прохожих.
Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не известно. В отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области информация о случившемся еще не поступила.