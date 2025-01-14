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Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось утром 14 января.Возгорание случилось в моторном отсеке общественного транспорта, когда тот находился на Зорге, примерно в 8:30. Все пассажиры были эвакуированы из салона. На место происшествия вызвали пожарных. Однако до их прибытия водитель сумел самостоятельно потушить огонь, площадь пожара составила всего 0,5 квадратного метра.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, никто не пострадал.