В Ростове на ходу загорелся автобус № 94 с пассажирами
В Ростове на ходу загорелся автобус № 94, выполнявший маршрут ГПЗ-10 – Сельмаш. ЧП случилось утром 10 июня.
Пассажиры увидели дым около 10:30, когда транспорт ехал по улице Шеболдаева. В районе дома № 59 автобус загорелся. Водитель тут же остановился и открыл двери. Пассажиры вместе с шофером выскочили на улицу.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место происшествия прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Примерно за полчаса они потушили автобус. За это время он полностью выгорел. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
Весной прошлого года автобусы горели в Ростове пять раз подряд за месяц. Позже выяснилось, что дело – в контрафактных деталях, которые оказались в общественном транспорте после планового ремонта. Тогда к решению проблемы подключилась даже прокуратура.
Ранее Rostov.ru рассказывал о многочисленных жалобах на водителей автобусов № 94 и № 96. По словам пассажиров, водители не включают кондиционеры, курят и хамят.