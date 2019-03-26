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Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Ростове

Автобус с пассажирами врезался в грузовик в Ростове

В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта и грузовика. Авария случилась на улице Менжинского 28 марта около половины десятого утра.

Столкновение транспортных средств произошло в районе дома № 2. По предварительным данным, водитель автобуса № 5 «Сельмаш – Центральный рынок» выезжал из остановочного кармана. Не убедившись в безопасности манёвра, шофёр допустил столкновение с грузовиком «МАЗ». Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

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