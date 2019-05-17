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Автобус с пассажирами врезался в иномарку в Ростове

Автобус с пассажирами врезался в иномарку в Ростове
Рейсовый автобус с пассажирами врезался в иномарку. ДТП произошло 20 мая на проспекте Шолохова.

Как рассказали свидетели происшествия, междугородний автобус Каменск-Шахтинский - Ростов-на-Дону столкнулся с «Рено Сандера». По предварительным данным, водитель общественного транспорта не выдержал безопасную дистанцию.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

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