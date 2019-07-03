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В Ростове на Менжинского произошло массовое ДТП с участием автобуса

В Ростове на Менжинского произошло массовое ДТП с участием автобуса
Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Ростове-на-Дону. Пять транспортных средств столкнулись на улице Менжинского 5 июля около 9:30.

В районе дома № 2М друг в друга врезались «Лада Калина», «Мерседес», «Рено Логан», «Хендай Акцент» и автобус № 96.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несколько легковушек получили серьёзные механические повреждения. Очевидцы пишут, что на сиденье одного из автомобилей они заметили кровь.

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