В Ростове на Менжинского произошло массовое ДТП с участием автобуса



Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Ростове-на-Дону. Пять транспортных средств столкнулись на улице Менжинского 5 июля около 9:30.



В районе дома № 2М друг в друга врезались «Лада Калина», «Мерседес», «Рено Логан», «Хендай Акцент» и автобус № 96.



- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Несколько легковушек получили серьёзные механические повреждения. Очевидцы пишут, что на сиденье одного из автомобилей они заметили кровь.