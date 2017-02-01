В Ростовской области осудят свидетельницу, давшую заведомо ложные показания





В Зерноградском районе Ростовской области осудят свидетельницу, которая дала заведомо ложные показания в суде, чтобы обеспечить своему знакомому алиби.

- По версии следствия, женщина, желая помочь своему знакомому, обвиняемому в квартирной краже, избежать уголовной ответственности, дала в суде ложные показания, обеспечивая ему алиби, - рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе. - Она утверждала, что в день совершения преступления видела подсудимого в другом месте.



Тем не менее, суд её показания во внимание не принял, так как посчитал их недостоверными. Вина обвиняемого в хищении чужого имущества подтвердилась и его осудили, а в отношении лжесвидетельницы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложные показания свидетеля в суде». Теперь ей грозит штраф в размере до 80 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев.