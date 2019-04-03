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Замглавы Семикаракорска обвиняется в даче ложных показаний в суде

Замглавы Семикаракорска обвиняется в даче ложных показаний в суде
Заместителя главы Администрации Семикаракорска по городскому хозяйству обвиняют в даче ложных показаний в суде. В отношении Михаила Ильина возбудили уголовное дело.

Его пригласили в качестве свидетеля на слушание по делу экс-заместителя главы Семикаракорска Браткова. Он обвинялся в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Ильин дал заведомо ложные показания, чтобы спасти коллегу от правосудия.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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