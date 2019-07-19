В Ростовской области изнасилованная бывшим мужем женщина отказалась от показаний



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В Ростовской области женщина попала под уголовное преследование за дачу ложных показаний.



В Шахтах местная жительница обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. В надругательстве она обвинила своего бывшего мужа. Слова женщины подтверждались свидетельскими показаниями и экспертизой. Однако, когда дело дошло до суда, потерпевшая отказалась от своего обвинения.

- Являясь потерпевшей по уголовному делу об изнасиловании, женщина в суде дала ложные показания о непричастности подсудимого к преступлению, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Судом при вынесении приговора её показания признаны не соответствующими действительности.



За дачу ложных показаний на шахтинку возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводится расследование.