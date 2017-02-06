В Ростове двое мужчин избили и ограбили женщину в ее собственной квартире





В Советском районе Ростова-на-Дону двое мужчин избили и ограбили женщину в ее собственной квартире. Инцидент произошел на улице 2-ой Краснодарской в конце декабря.



В квартиру женщины поздно вечером позвонили двое мужчин. Когда хозяйка открыла дверь, они ворвались в жилище и избили ее. Затем преступники, угрожая женщине предметом, похожим на нож, украли из квартиры более 42 тыс. руб. Женщина обратилась в полицию.

- Преступников задержали 5 февраля. Ими оказались 30-летний и 32-летний жители Белокалитвинского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Их обоих доставили в дежурную часть и заключили под стражу.



Выяснилось, что ранее мужчины были судимы. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».