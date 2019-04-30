В Ростовской области двое мужчин избили и ограбили жителя Миллерово
В городе Миллерово задержали подозреваемых в избиении и ограблении местного жителя.
Вечером 6 мая несколько мужчин вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Двое приятелей избили своего знакомого, после чего забрали у него цепочку с крестиком, телефон и наличные деньги. Потерпевший обратился в полицию.
- Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 33-летний местные жители, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».