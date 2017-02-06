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В Константиновском районе мужчина украл в сауне у своего знакомого 30 тыс. руб.

В Константиновском районе мужчина украл в сауне у своего знакомого 30 тыс. руб.
В Ростовской области мужчина украл в сауне 30 тыс. руб. у своего знакомого. Инцидент произошел в декабре в Константиновском районе. Преступник был задержан 5 февраля.

Как выяснилось, потерпевший попросил своего знакомого отвезти его из сауны домой. Пока мужчина собирал свои вещи, подозреваемый зашел в раздевалку и украл из кармана куртки 30 тыс. руб.
- Задержанным оказался 20-летний житель Семикаракорского района,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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