Балалайку украл у своего знакомого мужчина в Ростовской области



В Ростовской области мужчина украл у своего приятеля балалайку. Предполагаемого преступника задержали 15 марта.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 34-летний мужчина пришел к своему приятелю домой. Они вместе выпивали. В какой-то момент гость увидел необычный предмет - балалайку.



На следующий день злоумышленник дождался, пока хозяин уйдет из дома, сорвал навесной замок на входной двери и похитил музыкальный инструмент. Придя домой, владелец заметил пропажу и пошел с заявлением в полицию. По подозрению в краже задержали гостя.



- Украденное изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении задержанного приятеля потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Предполагаемому преступнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.