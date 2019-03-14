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Балалайку украл у своего знакомого мужчина в Ростовской области

Балалайку украл у своего знакомого мужчина в Ростовской области
В Ростовской области мужчина украл у своего приятеля балалайку. Предполагаемого преступника задержали 15 марта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 34-летний мужчина пришел к своему приятелю домой. Они вместе выпивали. В какой-то момент гость увидел необычный предмет - балалайку.

На следующий день злоумышленник дождался, пока хозяин уйдет из дома, сорвал навесной замок на входной двери и похитил музыкальный инструмент. Придя домой, владелец заметил пропажу и пошел с заявлением в полицию. По подозрению в краже задержали гостя.

- Украденное изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении задержанного приятеля потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Предполагаемому преступнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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