Журналист Василий Уткин раскритиковал ФК «Ростов» за позднее начало матчей



Политику ФК «Ростов» раскритиковал известный спортивный журналист Василий Уткин. Свою позицию он озвучил во время эфира «Эха Спорт».



Игры первого и второго туров РПЛ пройдут на «Ростов Арене», они запланированы на 21:30.



- Выступаю с тех позиций, что Ростов не хуже Грозного и абсолютно точно ничуть не хуже Краснодара, - заявил Уткин. - В Краснодаре матчи начинаются в 21 час.



Он добавил, что это нормально — в южном город назначать встречи на позднее время суток. Но дело в том, что кубанских фанатов это не возмущает.



Напомним, недавно болельщики «Ростова» написали открытое письмо руководству РПЛ. Они требуют перенести время матчей, так как многие зрители после игры не смогут добраться домой.