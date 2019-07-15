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Журналист Василий Уткин раскритиковал ФК «Ростов» за позднее начало матчей

Журналист Василий Уткин раскритиковал ФК «Ростов» за позднее начало матчей
Политику ФК «Ростов» раскритиковал известный спортивный журналист Василий Уткин. Свою позицию он озвучил во время эфира «Эха Спорт».

Игры первого и второго туров РПЛ пройдут на «Ростов Арене», они запланированы на 21:30.

- Выступаю с тех позиций, что Ростов не хуже Грозного и абсолютно точно ничуть не хуже Краснодара, - заявил Уткин. - В Краснодаре матчи начинаются в 21 час.

Он добавил, что это нормально — в южном город назначать встречи на позднее время суток. Но дело в том, что кубанских фанатов это не возмущает.

Напомним, недавно болельщики «Ростова» написали открытое письмо руководству РПЛ. Они требуют перенести время матчей, так как многие зрители после игры не смогут добраться домой.

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