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У нас отобрали возможность смотреть игры: болельщики ФК «Ростов» потребовали изменить время начала матчей

У нас отобрали возможность смотреть игры: болельщики ФК «Ростов» потребовали изменить время начала матчей
Фанаты ФК «Ростов» потребовали перенести время начала матчей. Открытое письмо от болельщиков в адрес руководства Премьер-Лиги появилось на официальном сайте клуба 15 июля.

Все матчи первого и второго туров назначены на 21:30. Фанаты пишут, что данное решение Лиги является либо необдуманным, либо специально направленным против болельщиков «жёлто-синих».

- Напомним, около 30 процентов — жители Ростовской области. В день матча им приходится преодолевать расстояния от 50 до 400 километров, чтобы увидеть любимую команду и поддержать её. Теперь же у них эту возможность отобрали, - говорится в письме.

Активисты также добавили, что раньше на стадионе можно было увидеть много детей. В матче же «Ростов» - «Оренбург», который прошёл 13 июля и начался в 21:30, не было практически ни одного ребёнка.

Руководство РПЛ попросили вмешаться в процесс и восстановить справедливость по отношению к болельщикам.

Напомним, ранее фанаты «Оренбурга» и «Ростова» уже направляли обращение по поводу позднего начала матчей, однако их просьбу тогда проигнорировали.

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