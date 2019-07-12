У нас отобрали возможность смотреть игры: болельщики ФК «Ростов» потребовали изменить время начала матчей



Фанаты ФК «Ростов» потребовали перенести время начала матчей. Открытое письмо от болельщиков в адрес руководства Премьер-Лиги появилось на официальном сайте клуба 15 июля.



Все матчи первого и второго туров назначены на 21:30. Фанаты пишут, что данное решение Лиги является либо необдуманным, либо специально направленным против болельщиков «жёлто-синих».



- Напомним, около 30 процентов — жители Ростовской области. В день матча им приходится преодолевать расстояния от 50 до 400 километров, чтобы увидеть любимую команду и поддержать её. Теперь же у них эту возможность отобрали, - говорится в письме.



Активисты также добавили, что раньше на стадионе можно было увидеть много детей. В матче же «Ростов» - «Оренбург», который прошёл 13 июля и начался в 21:30, не было практически ни одного ребёнка.



Руководство РПЛ попросили вмешаться в процесс и восстановить справедливость по отношению к болельщикам.



Напомним, ранее фанаты «Оренбурга» и «Ростова» уже направляли обращение по поводу позднего начала матчей, однако их просьбу тогда проигнорировали.