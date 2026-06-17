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В Ростовской области 100 баллов по ЕГЭ получили уже 63 выпускника

В Ростовской области 100 баллов по ЕГЭ получили уже 63 выпускника
В Ростовской области 63 выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Предметы сдавали ребята 1 июня. Всего 89% выпускников успешно сдали первые экзамены. В том числе 1 128 участников стали высокобалльниками и 63 человека получили по 100 баллов.

Экзамен по истории сдавал 2 171 выпускник - 80 баллов набрали 362 человека. Максимальное количество баллов получили 11 выпускников. Литературу в этом году сдавали 914 человек, из них 266 получили высокие баллы, а 27 – максимальные. Химию в Ростовской области сдавали 2 123 выпускника, из них 500 набрали более 80 баллов, а 25 – 100 баллов.
Фото: Rostov.ru
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