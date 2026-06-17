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В Ростовском зоопарке планируют потратить 8,4 миллиона рублей на покупку сена для животных. Об этом стало известно на сайте госзакупок.Зоопарк выступает в роли заказчика. Итоги тендера будут подведены 29 июня. Согласно договору, поставку сена необходимо осуществить до августа 2026 года. Для животных требуется 250 тонн лугового (разнотравного) сена и сена люцерны. Поставка должна быть осуществлена партиями.Кроме того, заказчик установил определённые требования к качеству сена. Луговое сено должно соответствовать ГОСТ Р 55452-2021 «Сено и сенаж», быть собранным с естественных кормовых угодий 1-го класса. Оно должно быть без признаков горения, иметь цвет от зелёного до жёлто-зелёного и зелено-бурого, а также характерный запах без затхлости и посторонних ароматов. Влажность такого корма не должна превышать 17%.Сено люцерны также должно отвечать требованиям ГОСТ Р 55452-2021 «Сено и сенаж» и иметь характеристики бобового сена 1-го класса. Оно также должно быть без горелости и посторонних запахов. Цвет может быть от зеленого и зеленовато-желтого до светло-бурого. Влажность не более 17%.