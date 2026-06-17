Супруги из Ростовской области ищут очевидцев страшного ДТП
Около 16:30 Александр П. ехал за рулем «Хендай Солярис» через село Чалтырь в Мясниковском районе. В какой-то момент навстречу ему выехал черный «Ленд Ровер». Его водитель, по словам семьи пострадавшего, пошел на обгон по встречной полосе.
После столкновения обе машины оказались на обочине. По кадрам видно, что автомобиль таганрожца получил сильные повреждения. У машины смят капот, разрушен бампер и деформированы элементы кузова. Второй автомобиль также серьезно пострадал. За рулем «Фольксвагена» находилась девушка. Она не пострадала. Александра госпитализировали.
Водитель, который, по словам семьи, выехал на обгон, скрылся с места аварии. Номер его автомобиля никто не запомнил. В машине Александра не было видеорегистратора. Ирина рассказала, что после ДТП на дороге остановился очевидец. Он видел произошедшее, но камеры в салоне его машины тоже не оказалось.
Автомобиль Александра был единственным транспортом в семье с двумя детьми. После ДТП машина восстановлению не подлежит.
Теперь Ирина и ее супруг ищут других свидетелей аварии. Семья надеется, что момент ДТП или автомобиль предполагаемого виновника мог попасть на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Всех, кто знает что-либо о случившемся, просят связаться с Ириной по телефону: +7 (919) 899-35-71.