Супруги из Ростовской области ищут очевидцев страшного ДТП

- Впереди едущий автомобиль оказался слишком близко от машины мужа. Чтобы избежать лобового столкновения, он резко затормозил. Из-за этого его машину занесло на встречную полосу движения. Авто влетело в «Фольксвагена Джетта», - рассказала редакции DonDay Ирина П.

- В таком страшном ДТП муж чудом остался жив. Он спас жизни ценой своего здоровья. У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, повреждены связки рук и шейного отдела позвоночника. Сейчас его отпустили домой только лежать и лежать. Ему нужно восстанавливаться. Еще неизвестно, какие последствия со здоровьем будут после аварии, - поделилась супруга пострадавшего.

Фото: Ирина П.

Около 16:30 Александр П. ехал за рулем «Хендай Солярис» через село Чалтырь в Мясниковском районе. В какой-то момент навстречу ему выехал черный «Ленд Ровер». Его водитель, по словам семьи пострадавшего, пошел на обгон по встречной полосе.После столкновения обе машины оказались на обочине. По кадрам видно, что автомобиль таганрожца получил сильные повреждения. У машины смят капот, разрушен бампер и деформированы элементы кузова. Второй автомобиль также серьезно пострадал. За рулем «Фольксвагена» находилась девушка. Она не пострадала. Александра госпитализировали.Водитель, который, по словам семьи, выехал на обгон, скрылся с места аварии. Номер его автомобиля никто не запомнил. В машине Александра не было видеорегистратора. Ирина рассказала, что после ДТП на дороге остановился очевидец. Он видел произошедшее, но камеры в салоне его машины тоже не оказалось.Автомобиль Александра был единственным транспортом в семье с двумя детьми. После ДТП машина восстановлению не подлежит.Теперь Ирина и ее супруг ищут других свидетелей аварии. Семья надеется, что момент ДТП или автомобиль предполагаемого виновника мог попасть на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Всех, кто знает что-либо о случившемся, просят связаться с Ириной по телефону: +7 (919) 899-35-71.