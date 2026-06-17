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Супруги из Ростовской области ищут очевидцев страшного ДТП

Супруги из Ростовской области ищут очевидцев страшного ДТП
Около 16:30 Александр П. ехал за рулем «Хендай Солярис» через село Чалтырь в Мясниковском районе. В какой-то момент навстречу ему выехал черный «Ленд Ровер». Его водитель, по словам семьи пострадавшего, пошел на обгон по встречной полосе.

- Впереди едущий автомобиль оказался слишком близко от машины мужа. Чтобы избежать лобового столкновения, он резко затормозил. Из-за этого его машину занесло на встречную полосу движения. Авто влетело в «Фольксвагена Джетта», - рассказала редакции DonDay Ирина П.


После столкновения обе машины оказались на обочине. По кадрам видно, что автомобиль таганрожца получил сильные повреждения. У машины смят капот, разрушен бампер и деформированы элементы кузова. Второй автомобиль также серьезно пострадал. За рулем «Фольксвагена» находилась девушка. Она не пострадала. Александра госпитализировали.

- В таком страшном ДТП муж чудом остался жив. Он спас жизни ценой своего здоровья. У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, повреждены связки рук и шейного отдела позвоночника. Сейчас его отпустили домой только лежать и лежать. Ему нужно восстанавливаться. Еще неизвестно, какие последствия со здоровьем будут после аварии, - поделилась супруга пострадавшего.


Водитель, который, по словам семьи, выехал на обгон, скрылся с места аварии. Номер его автомобиля никто не запомнил. В машине Александра не было видеорегистратора. Ирина рассказала, что после ДТП на дороге остановился очевидец. Он видел произошедшее, но камеры в салоне его машины тоже не оказалось.

Автомобиль Александра был единственным транспортом в семье с двумя детьми. После ДТП машина восстановлению не подлежит.

Теперь Ирина и ее супруг ищут других свидетелей аварии. Семья надеется, что момент ДТП или автомобиль предполагаемого виновника мог попасть на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Всех, кто знает что-либо о случившемся, просят связаться с Ириной по телефону: +7 (919) 899-35-71.
Фото: Ирина П.
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