ФАС подозревает нефтетрейдеров, поставляющих бензин в Ростовскую область, в картельном сговоре

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ФАС возбудила дело в отношении трёх нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел», которые торгуют бензином и дизельным топливом на бирже. Их подозревают в картельном сговоре.Во время внеплановой проверки выяснилось, что компании согласовывали свои действия на биржевых торгах. Они регулярно перепродавали бензин и дизельное топливо по более высоким ценам, чем рыночные, и выкупали весь запланированный объём топлива. Из-за этого другие участники рынка не могли приобрести нефтепродукты. Если нарушение будет подтверждено, компаниям может грозить административная ответственность.Издание Donday выяснило, что одна из этих компаний поставляла бензин в Ростовскую область. Это повлияло на формирование цен на топливо в регионе.Цены на бензин в Ростовской области растут каждую неделю, также наблюдается дефицит топлива. Сотни людей — от водителей до дачников, использующих газонокосилки. Хотя массового дефицита нет, иногда приходится искать заправки или стоять в очередях.