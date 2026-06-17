Исторический «Дом купца Кудрина» в Таганроге выставят на торги

Фото: Дом.РФ

В четвертом квартале 2026 года на открытые торги выставят объект культурного наследия (ОКН) — «Дом купца Кудрина» в Таганроге. Информация о предстоящей продаже появилась на электронной площадке «Дом.РФ».С молотка уйдут не только само историческое здание на Шмидта, 10, площадью 990 квадратных метров, но и прилегающий земельный участок площадью 0,28 гектаров. В настоящее время торги находятся на стадии подготовки — агентирования, в рамках которого собираются и оформляются все необходимые документы для последующей реализации лота.«Дом купца Кудрина» является памятником архитектуры начала XIX века, выполненным в стиле раннего классицизма. Одноэтажное строение с полуподвалом украшает треугольный фронтон, опирающийся на колонны и полуколонны с каннелюрами. Несмотря на то, что после перестроек здание утратило часть своих первоначальных декоративных элементов, оно остается ценным образцом исторической застройки.Изначально особняк принадлежал купцу II гильдии Якову Кудрину. После его смерти дом перешел по наследству сыну Гавриилу, занимавшемуся торговлей скобяными изделиями и лесом. Позже, несмотря на переезд семьи Кудриных в Харьков, один из братьев, Антон Яковлевич, вернулся в Таганрог, унаследовав и владея домом. Впоследствии наследниками стали Нина Кудрина и Августина Попова. Известно, что в 1910 году здесь проживал директор Коммерческого училища Евгений Гаршин.Здание получило статус памятника архитектуры местного значения в 1992 году. До 2003 года в нем располагался детский сад «Кораблик». Также в некоторых источниках дом связывают с недвижимостью семейства Реми.Предстоящая продажа исторического объекта вызывает интерес и порождает вопросы о его дальнейшей судьбе и сохранении культурного наследия.