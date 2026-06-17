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Ростовчанка Виктория Лопырёва показала фигуру в мини-платье

Ростовчанка Виктория Лопырёва показала фигуру в мини-платье

Ростовчанка Виктория Лопырёва показала фигуру в мини-платье. Фото она поделилась в соцсетях.

На снимках Виктория предстаёт в коричневом облегающем мини-платье. Платье подчёркивает её изящную фигуру и стройные ноги. Модель сопроводила пост цитатой: «Никогда не позволяйте вашему прошлому успеху определять границы вашего будущего».

Подписчики в комментариях похвалили Викторию за её красоту и отметили, что она находится в отличной форме.

Виктория Лопырёва — уроженка Ростова. Она стала известной после победы в конкурсе «Мисс Россия — 2003». Позже работала ведущей на спортивных каналах. Виктория была замужем дважды. У неё есть сын Марк-Лионель от второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова.
Фото: соцсети
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