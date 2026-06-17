Фото: ФК «Ростов»

Помощник главного тренера ФК «Ростов» Виктор Онопко не попал в «Барселону» из-за внешности. Об этом сообщает РБ Спорт.Ранее Онопко говорил, что мог перейти в «Барселону» из испанского «Овьедо», за который выступал в 1996–2002 годах. Но переход так и не случился.- Как мне говорили, речь шла про то, что я не соответствовал стилю «Барселоны», одевался как-то не так. Тренер хотел видеть меня в команде, но руководство сказало, что я не подхожу клубу. Если приводить какое-то близкое по значению слово, то это «опалубщик» или «колхозник». Будто я больше похож не на футболиста, а на опалубщика, строителя,- рассказал Онопко.Новость об этом Онопко принял бе сожалений. Напротив, услышав это он рассмеялся.Сейчас 56-летний Виктор Онопко является помощником главного тренера в «Ростове» и сборной России.