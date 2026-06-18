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Сергей Песьяков не захотел возвращаться в «Ростов» из-за трудностей с логистикой

Сергей Песьяков не захотел возвращаться в «Ростов» из-за трудностей с логистикой

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что не захотел возвращаться в «Ростов» из-за проблем с логистикой.

С 2022 года в Ростове-на-Дону не работает аэропорт. Сергей Песьяков выступал за желто-синих с 2017 по 2024 годы. В общей сложности футболист провел 182 матча за клуб и 50 раз отыграл на ноль.

«С "Ростовом" общались, там мог оказаться. От чего бежал – это от дорог. Моя больная спина, которая почему-то именно на этих дорогах раскалывалась на все 100%. В Самаре, как уже сказал ранее, всем доволен, семья тоже», – приводит слова Песьякова РИА Новости.
Фото: ФК «Ростов»
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