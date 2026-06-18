Сергей Песьяков не захотел возвращаться в «Ростов» из-за трудностей с логистикой

Фото: ФК «Ростов»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что не захотел возвращаться в «Ростов» из-за проблем с логистикой.С 2022 года в Ростове-на-Дону не работает аэропорт. Сергей Песьяков выступал за желто-синих с 2017 по 2024 годы. В общей сложности футболист провел 182 матча за клуб и 50 раз отыграл на ноль.«С "Ростовом" общались, там мог оказаться. От чего бежал – это от дорог. Моя больная спина, которая почему-то именно на этих дорогах раскалывалась на все 100%. В Самаре, как уже сказал ранее, всем доволен, семья тоже», – приводит слова Песьякова РИА Новости.