Две иномарки столкнулись на Чкаловском в Ростове, пострадавших нет

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В поселке Чкаловский Ростова-на-Дону произошла дорожная авария с участием двух иномарок. Инцидент случился 17 июня в Сальском переулке, в районе дома №36.Как сообщают очевидцы, столкновение, вероятно, произошло в момент, когда один из автомобилей выезжал с обочины или придомовой территории, и не уступил дорогу другому транспортному средству, двигавшемуся по основной проезжей части.К счастью, по предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.В настоящее время на участке дороги в Сальском переулке образовался небольшой затор. Подробности аварии продолжают уточняться.