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Жители обеспокоены состоянием здоровья носухи Макса в парке «Малинки»

Жители обеспокоены состоянием здоровья носухи Макса в парке «Малинки»
Посетители парка птиц «Малинки» обеспокоены состоянием здоровья носухи. Об этом рассказали сотрудники в соцсетях.

Жители проходили мимо вольера носухи Макса и заметили, что выглядит он больным. Людям показалось, что животное медленно ходит и чувствует себя плохо.

Сотрудники сразу успокоили взволнованных посетителей. Они предупредили, что макс находится в почтенном возрасте. С годами он просто стал менее активным. За его состоянием ежедневно следят специалисты.

- Если во время прогулки вы увидите Макса неспешно отдыхающим или задумчиво наблюдающим за происходящим вокруг, не переживайте. Он не болеет и не страдает — он просто наслаждается заслуженным покоем, - объяснили сотрудники.
Фото: парк-птиц "Малинки".
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