Жители обеспокоены состоянием здоровья носухи Макса в парке «Малинки»

Фото: парк-птиц "Малинки".

Посетители парка птиц «Малинки» обеспокоены состоянием здоровья носухи. Об этом рассказали сотрудники в соцсетях.Жители проходили мимо вольера носухи Макса и заметили, что выглядит он больным. Людям показалось, что животное медленно ходит и чувствует себя плохо.Сотрудники сразу успокоили взволнованных посетителей. Они предупредили, что макс находится в почтенном возрасте. С годами он просто стал менее активным. За его состоянием ежедневно следят специалисты.- Если во время прогулки вы увидите Макса неспешно отдыхающим или задумчиво наблюдающим за происходящим вокруг, не переживайте. Он не болеет и не страдает — он просто наслаждается заслуженным покоем, - объяснили сотрудники.