Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» требуют перенести матч



Фанаты клубов «Оренбург» и «Ростов» просят перенести матч первого тура. Болельщики отправили обращение в Российскую Примьер-Лигу. Они заявляют, что время матча, назначенного на 13 июля, слишком позднее. Встреча «Ростова» и «Оренбурга» запланирована на 21:30 на стадионе «Ростов Арена».



Фанаты «Ростова» утверждают, что после игры, которая закончится примерно в 23:30, им будет очень проблематично доехать домой. Те же, кто приезжает на матч из области, вообще не попадут обратно. В связи с этим многие задумываются о том, чтобы вовсе не идти на игру.



Болельщики «Оренбурга» также недовольны назначенным временем. В их городе время на два часа опережает московское, так что встреча для них начнётся только в 23:30, а закончится глубокой ночью.



Зрители обеих команд просят перенести встречу на 19 или 20 часов.