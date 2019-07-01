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Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» требуют перенести матч

Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» требуют перенести матч
Фанаты клубов «Оренбург» и «Ростов» просят перенести матч первого тура. Болельщики отправили обращение в Российскую Примьер-Лигу. Они заявляют, что время матча, назначенного на 13 июля, слишком позднее. Встреча «Ростова» и «Оренбурга» запланирована на 21:30 на стадионе «Ростов Арена».

Фанаты «Ростова» утверждают, что после игры, которая закончится примерно в 23:30, им будет очень проблематично доехать домой. Те же, кто приезжает на матч из области, вообще не попадут обратно. В связи с этим многие задумываются о том, чтобы вовсе не идти на игру.

Болельщики «Оренбурга» также недовольны назначенным временем. В их городе время на два часа опережает московское, так что встреча для них начнётся только в 23:30, а закончится глубокой ночью.

Зрители обеих команд просят перенести встречу на 19 или 20 часов.

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