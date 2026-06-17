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На Филимоновской в Ростове изменят схему движения с 4 июля

На Филимоновской в Ростове изменят схему движения с 4 июля

Администрация города Ростова-на-Дону анонсировала важное изменение в организации дорожного движения. С 4 июля 2026 года улица Филимоновская станет односторонней для движения транспорта.

Согласно сообщению городских властей, данный шаг предпринят с целью оптимизации транспортных потоков и повышения уровня безопасности на дорогах. Новый режим движения будет действовать на участке улицы Филимоновской, начиная от пересечения с переулком Халтуринским и до дома № 96А. На этом отрезке движение транспорта будет разрешено только в одном, восточном, направлении.

Автомобилистов Ростова-на-Дону призывают заранее изучить новую схему движения, чтобы спланировать свои маршруты и избежать возможных затруднений после введения изменений.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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