Расписание работы транспорта изменят в день матча «Ростов» - «Спартак»



В день матча «Ростов» - «Спартак» продлят работу общественного транспорта. Игра пройдёт 20 июля на «Ростов Арене» и начнётся в 21:30. Об изменениях в расписании рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».



На стадионе ожидается увидеть порядка 30 тысяч болельщиков, каждому из которых потребуется после матча добраться домой. Ранее фанаты «Ростова» обращались к руководству РПЛ с требованием назначать игры на более раннее время. Дело в том, что многие из них приезжают из других населённых пунктов. Ночью рейсовые автобусы не ходят, и люди не смогут вернуться обратно. Их требование поддержал и известный журналист Василий Уткин.



Однако просьба фанатов осталась без ответа. Администрация города изменила работу городского транспорта, чтобы ростовчане могли добраться домой. Так, до часу ночи будут ходить автобусы №№ 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90 и 99.



Также от самой «Ростов Арены» будут курсировать автобусы S1 и S2. На S1 можно будет добраться от пешеходного перехода с западной части стадиона в центр города, до площади Гагарина. Он будет делать остановки на улицах Большой Садовой и Максима Горького. Маршрут автобуса S2 будет проходить от восточной стороны арены в центр города до площади Октябрьской с остановками на улицах 40-летия Победы, Вересаева и проспекте Шолохова.



При этом остаётся загадкой, как будут добираться люди, приехавшие из других городов Ростовской области.