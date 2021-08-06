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Вратарь ФК «Ростов» Рудаков расторг контракт с волгоградским «Ротором»

Вратарь ФК «Ростов» Рудаков расторг контракт с волгоградским «Ротором»
Вратарь ФК «Ростов» расторг соглашение с волгоградским «Ротором». Максим Рудаков провел в составе клуба города-героя меньше двух месяцев.

Как сообщал Rostov.ru, волгоградский ФК арендовал вратаря донской команды на сезон-2021/22 с правом выкупа. Однако через месяц он расторг контракт и вернулся в «Ростов».

За время, что Рудаков входил в состав волгоградской команды, он не провел ни одного матча. Не исключено, что именно это повлияло на решение вернуться в «Ростов». Заключая соглашение с «Ротором», вратарь заявил, что ему нужна постоянная практика, чтобы реализовать свой потенциал. Вероятно, волгоградский ФК такой возможности спортсмену не дал.

Максим Рудаков играл за «желто-синих» с февраля 2020 года. В 2016-м футболист стал обладателем Кубка России. До перехода в «Ростов» был основным вратарем финского клуба «ХИК». В его составе в 2018-м Максим завоевал титул чемпиона Финляндии.

Однако в донской команде 25-летний футболист не успел отличиться. В период Российской Премьер-Лиги Рудаков провел один матч, в котором пропустил три мяча. Цена трансфера футболиста осталась неизменной с 2018 года - 300 тысяч евро.

Теги: ФК Ростов

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