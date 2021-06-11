Вратарь ФК «Ростов» Максим Рудаков перешел в волгоградский «Ротор»

Волгоградский ФК арендовал вратаря «Ростова» Максима Рудакова. Об этом стало известно 15 июня. Спортсмена арендуют на сезон-2021/2022.Футболист заключил контракт с «желто-синими» в феврале 2020 года. В 2016 году Рудаков стал обладателем Кубка России. До перехода в «Ростов» был основным вратарем финского клуба «ХИК». В его составе в 2018-м Максим завоевал титул чемпиона Финляндии.Однако в донской команде 25-летний футболист не успел отличиться. В период Российской Премьер-Лиги Рудаков провел один матч, в котором пропустил три мяча. Цена трансфера футболиста осталась неизменной с 2018 года - 300 тысяч евро.