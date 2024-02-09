Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Вратарь ФК «Ростов» Максим Рудаков перешел в «Сочи»

Вратарь ФК «Ростов» Максим Рудаков перешел в «Сочи»
Голкипер «Ростова» Максим Рудаков перешел в ФК «Сочи». Об этом «желто-синие» сообщили 9 февраля на своей странице в соцсетях.

Теперь 28-летний вратарь будет выступать за новую команду под номером 1. Соглашение о переводе Рудакова подписано на правах трансфера. Как сообщает портал championat, стоимость вратаря варьируется в пределах 450 тысяч евро (около 45 млн рублей).

Максим Рудаков ранее выступал за финские ХИК и «Хонку». Он становился чемпионом и лучшим вратарём сезона с ХИКом. Кроме того, у спортсмена есть опыт иностранных выступлений.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.