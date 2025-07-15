Фото: ФК Ростов

Нигерийский футболист стал игроком «Ростова» на два года. Об этом стало известно из сообщения на портале transfermarkt.world.Согласно информации, полученной от источника, контракт с 19-летним Мафусом Аджасом заключён до 30 июня 2027 года. В команде он будет играть на позиции нападающего.До этого футболист играл за египетский клуб «Модерн Спорт». Отметим, что сейчас донской клуб сообщает о новых игроках и продлении контрактов с действующими. По окончании сезона-2025 из команды ушли такие ведущие игроки, как Максим Осипенко, Николай Комличенко, а также Алексей Сутормин.