Нигерийский футболист стал игроком «Ростова» на два года
Нигерийский футболист стал игроком «Ростова» на два года. Об этом стало известно из сообщения на портале transfermarkt.world.
Согласно информации, полученной от источника, контракт с 19-летним Мафусом Аджасом заключён до 30 июня 2027 года. В команде он будет играть на позиции нападающего.
До этого футболист играл за египетский клуб «Модерн Спорт». Отметим, что сейчас донской клуб сообщает о новых игроках и продлении контрактов с действующими. По окончании сезона-2025 из команды ушли такие ведущие игроки, как Максим Осипенко, Николай Комличенко, а также Алексей Сутормин.