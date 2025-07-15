Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Нигерийский футболист стал игроком «Ростова» на два года

Нигерийский футболист стал игроком «Ростова» на два года
Нигерийский футболист стал игроком «Ростова» на два года. Об этом стало известно из сообщения на портале transfermarkt.world.

Согласно информации, полученной от источника, контракт с 19-летним Мафусом Аджасом заключён до 30 июня 2027 года. В команде он будет играть на позиции нападающего.

До этого футболист играл за египетский клуб «Модерн Спорт». Отметим, что сейчас донской клуб сообщает о новых игроках и продлении контрактов с действующими. По окончании сезона-2025 из команды ушли такие ведущие игроки, как Максим Осипенко, Николай Комличенко, а также Алексей Сутормин.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.