Игрок ФК «Ростов» получил травму после кубкового матча с «Нефтехимиком»

В матче против «Нефтехимика», который состоялся 26 ноября в Нижнекамске в рамках Кубка России по Пути регионов, игрок «Ростова» получил травму.

В первом тайме полузащитник Иван Комаров открыл счет, а затем забил нападающий Егор Голенков. Во втором тайме команда из Нижнекамска отыграла один мяч, но дончане не позволили соперникам сравнять счет. Дмитрий Чистяков поразил ворота. Донская команда одержала победу со счетом 3:1.

Незадолго до финального свистка Иван Комаров был вынужден покинуть поле из-за ушиба ноги.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба заявил, что травма игрока не является серьезной и не потребует длительного восстановления.
Фото: ФК Ростов
