- Напуганные дети спустились ко мне со спальни второго этажа. Мы укрылись в переходе и ждали, когда это все закончится, - вспоминает женщина.

- Это были какие-то металлические шарики. Они пробили грудь лежащей Юли и прошли через матрас. Пронзили ее всю. Пострадал и сын. Но он смог оказать себе первую помощь, - дрожащим голосом говорит женщина.

- Нам позвонили утром, сказали, что Юлечка умерла на операционном столе. У нее было разорвано сердце, - рассказывает Елена. - А Слава впал в кому.

- Она была очень романтичная, миниатюрная, изящная. Мы ее всей семьей очень любили. Они со Славой жили душа в душу, - с теплотой вспоминает Елена. - Юля всегда Славе на работу готовила бутерброды с вечера. После этой страшной ночи я открыла холодильник, а там лежат приготовленные ею бутерброды...

Фото: Соцсети

28-летняя девушка погибла при атаке БПЛА на Ростовскую область. О событиях жуткой ночи 25 ноября рассказала редакции DonDay Елена, свекровь Юли Давыдовой.В тот день Елена находилась со своим сыном Вячеславом и его супругой в доме в селе Новобессергеневке. Время было позднее, члены семьи уже спали. Около 3:30 их разбудили оглушительные хлопки на улице. Над регионом был объявлен режим беспилотной опасности. Дежурные силы ПВО начали отражать атаку приближающихся летательных аппаратов.Примерно в три часа ночи на телефоны жителей пришло сообщение об отбое беспилотной опасности. Отсутствие посторонних звуков на улице заставило односельчан облегчено вздохнуть. Юля поспешила в кровать. Девушке необходимо было вставать рано утром на работу, и она переживала, что проспит. Ее супруг Вячеслав задержался на первом этаже с мамой. Пока он пил чай на кухне, молодая девушка успела уснуть. Когда Вячеслав стал подниматься на второй этаж, вновь была объявлена опасность по БПЛА.Семья даже не успела среагировать на появившийся гул в небе. По словам Елены, прямо над их домом разорвалось что-то похожее на ракету. Ее части полетели вниз.Без света и практически без связи семье удалось дозвониться спасателям. До приезда скорой помощи счет шел на минуты. К несчастью, машина выехала к ним из другого населенного пункта, ее еще необходимо было дождаться. Прибывшие медики отвезли пострадавшую пару в больницу Таганрога.Для семьи произошедшее стало полной неожиданностью. Женщина говорит, что никогда не думала, что такое может с ними случиться. Слава и Юля были женаты шесть лет. Парень влюбился в девушку после армии с первого взгляда. Через три года отношений они поженилисьЖенщина не представляет, как отреагирует сын на ужасную новость.О пережитом ужасе семье теперь напоминает не только отсутствие пары в доме, но и образовавшиеся повреждения в здании. В доме выбиты все окна и проломлена кровля. Неравнодушные друзья Вячеслава вызвались помочь с ремонтом крыши.Юлю похоронили в Таганроге 27 ноября. В настоящий момент небезразличные люди собирают средства для поддержки семьи.