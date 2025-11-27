28-летняя девушка погибла при атаке БПЛА на Ростовскую область
28-летняя девушка погибла при атаке БПЛА на Ростовскую область. О событиях жуткой ночи 25 ноября рассказала редакции DonDay Елена, свекровь Юли Давыдовой.
В тот день Елена находилась со своим сыном Вячеславом и его супругой в доме в селе Новобессергеневке. Время было позднее, члены семьи уже спали. Около 3:30 их разбудили оглушительные хлопки на улице. Над регионом был объявлен режим беспилотной опасности. Дежурные силы ПВО начали отражать атаку приближающихся летательных аппаратов.
Примерно в три часа ночи на телефоны жителей пришло сообщение об отбое беспилотной опасности. Отсутствие посторонних звуков на улице заставило односельчан облегчено вздохнуть. Юля поспешила в кровать. Девушке необходимо было вставать рано утром на работу, и она переживала, что проспит. Ее супруг Вячеслав задержался на первом этаже с мамой. Пока он пил чай на кухне, молодая девушка успела уснуть. Когда Вячеслав стал подниматься на второй этаж, вновь была объявлена опасность по БПЛА.
Семья даже не успела среагировать на появившийся гул в небе. По словам Елены, прямо над их домом разорвалось что-то похожее на ракету. Ее части полетели вниз.
Без света и практически без связи семье удалось дозвониться спасателям. До приезда скорой помощи счет шел на минуты. К несчастью, машина выехала к ним из другого населенного пункта, ее еще необходимо было дождаться. Прибывшие медики отвезли пострадавшую пару в больницу Таганрога.
Для семьи произошедшее стало полной неожиданностью. Женщина говорит, что никогда не думала, что такое может с ними случиться. Слава и Юля были женаты шесть лет. Парень влюбился в девушку после армии с первого взгляда. Через три года отношений они поженились
Женщина не представляет, как отреагирует сын на ужасную новость.
О пережитом ужасе семье теперь напоминает не только отсутствие пары в доме, но и образовавшиеся повреждения в здании. В доме выбиты все окна и проломлена кровля. Неравнодушные друзья Вячеслава вызвались помочь с ремонтом крыши.
Юлю похоронили в Таганроге 27 ноября. В настоящий момент небезразличные люди собирают средства для поддержки семьи.