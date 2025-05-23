Футболист Даниил Шанталий продлит контракт с «Ростовом»
Даниил Шанталий, молодой полузащитник, продлит контракт с «Ростовом», сообщает «Советский Спорт». Действующее соглашение футболиста с клубом истекает 31 декабря 2025 года.
20-летний игрок присоединился к основной команде «Ростова» в сезоне-2024/25. За это время он проявил себя на поле и даже превзошёл по многим показателям бывшего капитана команды Данила Глебова.
Стоимость Даниила Шанталия выросла со 155 тысяч евро до 400 тысяч евро (36,3 млн рублей). Возможно, «Ростов» получит новую футбольную звезду.