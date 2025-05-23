Футболист Даниил Шанталий продлит контракт с «Ростовом»

Фото: ФК Ростов

Даниил Шанталий, молодой полузащитник, продлит контракт с «Ростовом», сообщает «Советский Спорт». Действующее соглашение футболиста с клубом истекает 31 декабря 2025 года.20-летний игрок присоединился к основной команде «Ростова» в сезоне-2024/25. За это время он проявил себя на поле и даже превзошёл по многим показателям бывшего капитана команды Данила Глебова.Стоимость Даниила Шанталия выросла со 155 тысяч евро до 400 тысяч евро (36,3 млн рублей). Возможно, «Ростов» получит новую футбольную звезду.