В Таганроге простились с молодыми людьми, которые погибли при атаке БПЛА на город

Фото: соцсети Светланы Камбуловой, соцсети

В Ростовской области 27 ноября прошли похороны молодых людей, ставших жертвами трагической атаки дронов на Таганрог. О месте и времени проведения церемоний прощания сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.Как известно, в ночь на 25 ноября Ростовская область испытала массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента пострадало имущество почти семи сотен граждан, зафиксированы значительные разрушения. Повреждены жилые здания, объекты социального назначения и промышленные объекты, а также трамвайная инфраструктура. Среди жителей области 12 человек получили ранения, трое погибли. Среди идентифицированных жертв – 28-летняя Юлия Давыдова и 18-летний Дмитрий Рядченко.Дмитрий помогал в эвакуации жильцов из охваченного огнем здания, когда его смертельно ранил осколок дрона. Предположительно, один из обломков, упав, стал причиной пожара в двухэтажном доме. Дмитрий, возвращавшийся домой, немедленно направился туда, чтобы оказать помощь. К несчастью, юноша погиб, спасая жизни других.Отдание памяти Дмитрию Рядченко состоялось 27 ноября в 10:30 по адресу: 6-й Линейный переулок, 151. Его похоронили на Мариупольском кладбище.Второй жертвой атаки беспилотников на город стала 28-летняя Юлия Давыдова. В момент налета Юлия со своим мужем и свекровью находилась в доме в селе Новобессергеневке. Услышав первые взрывы, они с супругом спустились с верхнего этажа к свекрови. Позднее, после объявления об отбое воздушной опасности и прекращения взрывов, Юлия вернулась в спальню, чтобы отдохнуть перед утренней работой. Когда ее муж поднимался по лестнице, прогремел сильный взрыв. Прямо над их домом, как рассказала Елена, произошел взрыв, вероятно, ракеты, осколки которой посыпались вниз.Семья, оставшись без электричества и связи, сумела вызвать спасателей. Бригада скорой помощи прибыла из другого населенного пункта. К сожалению, Юлия скончалась на операционном столе из-за разрыва сердца. Ее супруг находится в состоянии комы.Прощание с Юлией Давыдовой состоялось 27 ноября в муниципальном зале прощания, расположенном на территории городской больницы скорой медицинской помощи. Ее похоронили на Николаевском кладбище.