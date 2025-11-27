Ростов-на-Дону в конце ноября накрыли мощные магнитные бури

Фото: СоцСети

Ростов в конце ноября накрыли мощные магнитные бури. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.Буря началась еще 25 ноября. По состоянию на 27 ноября удары продолжают атаковать Землю. Они достигли балла G1. Такая обстановка ожидается и на следующий день. Как скоро шторм прекратится, не сообщается.Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы избежать недомогание, нужно воздержаться от тяжелых физических и умственных нагрузок. Кроме того, лучше снизить количество выпитого кофе и отказаться от соленой и жирной пищи.