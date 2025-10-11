Фото: Группа добровольцев в Донецке

В Ростовской области родные ищут 76-летнего пенсионера. Местонахождение Анатолия Индюкова неизвестно с 10 октября.В тот день Анатолий Петрович вышел из дома в поселке Западный. Когда дедушка не вернулся, его близкие забили тревогу.По информации от волонтеров, мужчина жив и изредка выходит на связь. Однако он не может объяснить свое месторасположение – путается в информации и не может понять, где находится.Если вы увидите Анатолия Петровича – просьба придержать его и сообщить родственникам по номерам: 8-904-477-21-49 или 8-903-472-68-79.