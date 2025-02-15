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Игроку ФК «Ростов» Виктору Мелехину предложили играть за клуб из Италии

Игроку ФК «Ростов» Виктору Мелехину предложили играть за клуб из Италии
Защитнику футбольного клуба «Ростов» Виктору Мелехину поступило предложение о переходе в итальянский клуб. Об этом сообщил спортивный агент игрока Таймаз Хархаров.

21-летний российский футболист, выступающий за донской клуб, привлёк внимание европейского клуба.

— К центральным защитникам «Ростова» есть интерес. В это трансферное окно мне звонили из Италии по поводу Мелехина, интересовались, возможна ли аренда с правом выкупа, - рассказал Хархаров в интервью Metaratings.

Но как отметил агент, к сожалению, на данный момент такая опция недоступна.

В футбольном клубе «Ростов» Виктор Мелехин начал свою карьеру в 2021 году. В молодёжном чемпионате он принял участие в 13 играх. В июле он также сыграл в трёх товарищеских матчах за основную команду.

22 августа в пятом туре против «Нижнего Новгорода» Виктор дебютировал в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК Ростов
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