Игроку ФК «Ростов» Виктору Мелехину предложили играть за клуб из Италии

Фото: ФК Ростов

Защитнику футбольного клуба «Ростов» Виктору Мелехину поступило предложение о переходе в итальянский клуб. Об этом сообщил спортивный агент игрока Таймаз Хархаров.21-летний российский футболист, выступающий за донской клуб, привлёк внимание европейского клуба.— К центральным защитникам «Ростова» есть интерес. В это трансферное окно мне звонили из Италии по поводу Мелехина, интересовались, возможна ли аренда с правом выкупа, - рассказал Хархаров в интервью Metaratings.Но как отметил агент, к сожалению, на данный момент такая опция недоступна.В футбольном клубе «Ростов» Виктор Мелехин начал свою карьеру в 2021 году. В молодёжном чемпионате он принял участие в 13 играх. В июле он также сыграл в трёх товарищеских матчах за основную команду.22 августа в пятом туре против «Нижнего Новгорода» Виктор дебютировал в Российской Премьер-Лиге.