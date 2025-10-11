Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности до 12 октября. Жителей предупредили в донском ГУ МЧС.Чрезвычайная пожароопасность будет действовать до конца 11 октября и в течение 12 октября.Пятый класс пожароопасности ожидается в Волгодонском и Цимлянском районах, а также в городе Волгодонск.На остальной территории региона прогнозируется пожароопасность до второго класса.Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. В том числе - воздержаться от разведения костров, а также не бросать горящие спички с окурками.