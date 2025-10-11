Новости
Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности до 12 октября

Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности до 12 октября. Жителей предупредили в донском ГУ МЧС.

Чрезвычайная пожароопасность будет действовать до конца 11 октября и в течение 12 октября.

Пятый класс пожароопасности ожидается в Волгодонском и Цимлянском районах, а также в городе Волгодонск.

На остальной территории региона прогнозируется пожароопасность до второго класса.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. В том числе - воздержаться от разведения костров, а также не бросать горящие спички с окурками.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
