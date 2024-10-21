Игрок ФК «Ростов» получил бутсой по лицу во время матча с «Пари НН»

Фото: ФК Ростов

В матче между футбольными командами «Ростов» и «Пари НН», который состоялся 19 октября, игрок «Ростова» получил бутсой по лицу. Кадры были опубликованы в социальных сетях ростовского клуба.Футболист из Нижнего Новгорода неудачно поставил ногу и ударил Виктора Милехина. Несмотря на полученную травму, игрок «Ростова» смог доиграть матч до конца.После игры у 20-летнего защитника остались синяк под глазом и многочисленные царапины. Вероятно, ему потребовалась медицинская помощь.Напомним, что матч проходил в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счётом 1:1. В первом тайме счёт оставался равным — 0:0. Однако во втором тайме хозяева поля открыли счёт. Однако на второй добавочной минуте после основного времени донскому клубу удалось забить гол. Защитник «Ростова» Максим Осипенко отправил мяч в ворота соперника, сравняв счёт.Благодаря этой ничьей «желто-синие» поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.