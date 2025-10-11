Новости
Бывший первый замгубернатора Игорь Гуськов стал депутатом Заксобрания Ростовской области

Бывший первый замгубернатора Игорь Гуськов стал депутатом Заксобрания Ростовской области
Бывший первый замгубернатора Игорь Гуськов был назначен на должность депутата Заксобрания Ростовской области. Это решение было принято на 134-м заседании Избирательной комиссии региона 9 октября.

Должность передана из-за досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Ростовской области Анны Касьяненко. В сентябре она была назначена на должность министра сельского хозяйства Ростовской области.

- Игорь Гуськов - первый номер в Семикаракорской региональной группе № 11 областного списка кандидатов, выдвинутого Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», - рассказали в донском Избиркоме.


Напомним, что Игорь Гуськов покинул свою должность после того, как губернатором Ростовской области был назначен Юрий Слюсарь. На его место встал бывший глава Таганрога Андрей Фатеев.

Еще в 2001 году Гуськов стал замминистра культуры региона. С 2006 года его назначили министром образования. А с 2011 года он был замгубернатора Ростовской области по вопросам образования, культуры, спорта, молодежной политики и казачества. В 2014 году Василий Голубев назначил Гуськова своим первым заместителем. На этой должности он проработал 11 лет.
Фото: Игорь Гуськов соцсети
